Врачи Владивостока удалили россиянке кисту, которую она приняла за ожирение

Врачи Владивостока удалили пациентке крупную кисту яичника. Об этом сообщает Роддом №3 в официальном Telegram-канале.

Россиянка длительное время полагала, что поправилась, но после обследования выяснилось, что у 60-летней женщины появилось новообразование диаметром 55 сантиметров. Вес опухоли составлял более 2,6 килограмма.

Специалисты назначили операцию и удалили опухоль яичника. После этого женщина еще пять дней пробыла в отделении гинекологии. Когда самочувствие пациентки улучшилось, ее выписали.

До этого московские врачи удалили женщине опухоль, в которой после операции нашли сформировавшиеся зубы. Новообразование развивается из клеток эмбриона и может состоять из тканей разного типа.

Ранее в Москве врачи удалили женщине «хвост», проросший от матки до ягодицы и прямой кишки.