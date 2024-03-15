В США крысы съели марихуану, хранившуюся в полиции в качестве улик

В США полицейские пожаловались на крыс, которые съели марихуану, хранившуюся в участке в качестве улик, пишет NDTV.

По словам полицейских из Нового Орлеана, их участок буквально кишит крысами. Кроме того, стены здания, построенного в 1968 году, покрыты плесенью, а по полу бегают тараканы. Офицеры считают, что такие условия не только деморализуют персонал, но отпугивают потенциальных новобранцев.

«Команда уборщиков заслуживает награды за попытку убрать то, что не поддается чистке», — прокомментировал шериф.

Ситуация стала настолько патовой, что крысы уже начали есть марихуану, которая хранится в участке в качестве вещественных доказательств. Это может осложнить следствие по некоторым делам, но пока полицейские не знают, куда можно еще убрать улики.

Ранее пассажиры обнаружили живую крысу на борту самолета во время полета.