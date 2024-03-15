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Участие в выборах президента назвали одним из способов коммуникации с государством

Политконсультант Август: на Россию сейчас смотрит весь мир

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Александр Кряжев/РИА Новости

В любых выборах важно принимать участие, потому что это взаимоотношение людей с государством, считает политконсультант Алена Август.

«Выборы – это один из способов коммуникации с государством. Это момент взаимных обязательств», — отметила политконсультант.

По словам Август, выборы президента – это большое политическое событие.

«На Россию сейчас смотрит весь мир, а президент – это ключевая фигура государства. В России президент – это не просто избранный человек. Российский президент – это человек, который принимает ключевые решения, организовывает работу, вносит предложения и меняет жизнь людей», — сказала политконсультант.

Август подчеркнула, что от президента зависит не только настоящее, но и будущее России.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента.

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