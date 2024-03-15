В Петербурге 68-летнюю женщину сбили две машины подряд

Петербурженка попала в тройное ДТП на Кантемировской улице. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Инцидент произошел около дома №7. Водитель на автомобиле марки Exeed сбила 68-летнюю женщину, которая решила перейти дорогу в неположенном месте. После этого пенсионерку отбросило на встречную полосу. Там на нее наехал Volkswagen, в который после этого врезалось еще одно средство передвижения.

Приехавшие на место медики помочь пострадавшей не смогли.

На данный момент правоохранители проводят проверку. После инцидента движение в обе стороны на участке существенно затруднилось. На Лесном проспекте также наблюдаются пробки.

Ранее в Рязани приезжий мужчина напал с ножом на сына им же сбитого пешехода.