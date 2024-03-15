В Ленобласти четыре человека пострадали в ДТП с пьяным водителем

Житель Ленобласти влетел в дерево во время поездки с друзьями. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Новоладожском шоссе. По версии источника, 23-летний молодой человек предложил хорошим знакомым в возрасте от 16 до 22 лет покататься на его машине.

Во время поездки водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В результате петербуржец не справился с управлением и влетел в дерево. Трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Молодого человека, который сидел в салоне за водителем, медики спасти не смогли.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент водитель находится в изоляторе.

Ранее в Саратове произошло ДТП с участием более чем 20 машин.