Названы начинки для блинов, которые не навредят фигуре и принесут пользу здоровью

Калорийность блинов на Масленицу во многом зависит от начинок, однако и они могут принести пользу для здоровья и не навредить фигуре. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Обычно люди опасаются есть блины из-за того, что они слишком жирные и калорийные. Но в стандартных блинах на молоке в среднем 180-200 ккал на сто грамм. Это три блина. Правда, главная «опасность» для талии в начинках — калорийных мясных или сладких. Но и в таких блинах в среднем 200 ккал на 100 грамм. То есть ну 600 в порции из трех блинчиков. А больше вы вряд ли съедите», — отметила эксперт.

По ее словам, одной из самых полезных начинок для блинов является красная икра. В ней содержатся витамины А, D, Е, К, а также омега-3 жирные кислоты. Кроме того, можно использовать красную рыбу, в которой также есть омега-3 жирные кислоты, необходимые сердцу, а также белок и аминокислоты.

К числу самых полезных начинок Денисенко отнесла творог, потому что в нем есть кальций и белок, который нормализует работу центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы, а также стимулирует работу мозга. Еще один вариант — сметана. В ее составе – витамины A, D, K, C, витамины группы В, кальций, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, селен, медь, железо.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова до этого говорила, что сделать блины более полезным блюдом можно, если добавить к обычной пшеничной муке высшего сорта цельнозерновую. К примеру, тесто может на 30-50% состоять из льняной муки.

Ранее врач рассказала, как есть блины на Масленицу и не навредить фигуре.