У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии, в японской префектуре Фукусима. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

Мощные подземные толчки зафиксировали в 00:14 по местному времени (18:14 мск). Очаг сейсмособытия располагался на глубине 50 километров. Информации о возможных разрушениях на данный момент нет.

Сообщается, что в Токио сотрясаются здания, но предупреждений о цунами пока не поступало. По данным сейсмологов, при подземных толчках такой силы, как правило, шатаются опоры инженерных сетей. Могут разбиться или упасть окна, обрушиться стены из шлакоблоков, частично разрушиться дороги.

До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) передал, что магнитуда землетрясения составляла 5,7. По информации ведомства, эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от города Иваки.

В конце февраля у берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1.

Ранее серия мощных землетрясений произошла на западе Японии.