Мать издевавшегося над бабушкой мальчика оправдала сына

Мать 11-летнего школьника из Красноярского края, который издевался над 90-летней пенсионеркой, заверила, что он ее не бил. В беседе с телеканалом «360» она объяснила синяки на лице пострадавшей частыми падениями, а в плохом поведении сына обвинила интернет.

Напомним, управление МВД по Красноярскому краю сообщило о проверке после публикации видео, на котором 11-летний мальчик издевается над 90-летней пожилой женщиной. Старушка на видео пытается прогнать обидчика и жалуется на синяки и кровь. Издевательства мальчик снимал на видео и публиковал в своем Telegram-канале.

Пожилая женщина приходится мальчику прабабушкой, объяснила женщина. У пенсионерки, по ее словам, диагностированы шизофрения и деменция, а недавно случился гипертонический криз. При этом мать малолетнего хулигана согласилась, что его поведение было «ужасным».

«Но избиений там не было, — добавила она. —Он махал руками просто перед ней. Это не побои на лице, это она падала. Она падает постоянно, 90 лет человеку. У нее ноги… Она еле ходит уже».

В качестве наказания с мальчиком провели воспитательную беседу, после чего он раскаялся, рассказала его мать. Издевался над старушкой он в первый раз, и осознал, что совершил ошибку и «причинил бабушке моральную боль». Причиной поведения своего ребенка женщина назвала влияние интернета, заявив, что таким образом он хотел прославиться, а в итоге «навредил и себе, и всем».

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над бабушкой в парикмахерской Перми.