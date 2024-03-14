Объем атак украинских хакеров на ресурсы РФ вырос в четыре раза

Объем кибератак украинских хакеров на российские ресурсы в феврале и за первые две недели марта вырос в 4,6 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Servicepipе.

«Компания Servicepipе зафиксировала рост объема атак IT Army of Ukraine на российские ресурсы за февраль и первые две недели марта 2024 года на 363%. При этом рост только в марте составил 68%», — говорится в сообщении.

С начала 2024 года в рунете был замечен всплеск фишинговых атак при помощи QR-кодов на россиян в соцсетях и мессенджерах.

Злоумышленники рассылают жертвам материалы рекламного характера с QR-кодом, по которой жертва переходит на фишинговый ресурс. Если ввести персональные данные на таком сайте, то хакеры получат доступ к конфиденциальной информации пользователя, в частности к управлению его аккаунтами.

До этого в сетевой инфраструктуре одного из органов исполнительной власти РФ были обнаружены следы шпионской деятельности группы высокоорганизованных иностранных хакеров.

Ранее пророссийские хакеры взломали госсайты Молдавии.