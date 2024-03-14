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Депутатов призвали прояснить закон о самообороне россиян при защите жилья

Глава профсоюза полиции Пашкин призвал прояснить законопроект о самообороне

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Depositphotos

В России хотят принять закон, который разрешит россиянам самооборону при защите своего жилья. Такой документ действительно нужен, однако все нюансы и детали следует максимально прояснить и проработать, считает председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. От неясных формулировок могут быть опасные последствия, предупредил он в беседе с НСН.

Угроза, в частности, есть в злонамеренных действиях, когда человек будет специально приглашать кого-либо к себе в гости, причинять ему вред, а затем говорить, что защищался, отметил Пашкин.

«Если это человек, которого вы вообще не знаете, – это одно. А если знакомый пришел с тем же самым, как это разделить? Вопрос стоит в том, как доказать, что человек пришел тебя убивать или грабить, – отметил эксперт. – Думаю, депутаты разделят эти понятия. Поправки правильные, никакие посторонние люди не должны заходить в жилище».

Сегодня количество оправдательных приговоров за подобные дела – порядка 1% или двух случаев из 200. Чаще всего, по словам Пашкина, россиян наказывают за превышение самообороны.

«Люди бояться себя защищать, даже на улице. Здесь нужно смотреть вопрос не только по квартирам и домам», – заключил он.

Напомним, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили оградить россиян от уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны людей, защищавших себя и своих близких. Они призывают внести в законодательство принцип «мой дом — моя крепость».

Ранее суд вынес приговор россиянке, ударившей мужа ножом в целях самообороны.

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