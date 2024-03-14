ООН впервые признала политику дискриминации русскоязычного населения в Германии

Односторонние санкции ЕС в отношении русскоговорящих граждан ФРГ и средства их обеспечения противоречат стандартам в области прав человека, заявила спецпредставитель Организации Объединенных Наций (ООН) Алена Доухань.

Доухань обратила внимание на дело Елены Беккер, чья компания «Текфорум-Интерхандель.» имела несколько контрактов на импорт древесины и продуктов ее переработки из Белорусии.

«ЕС ввел запрет на импорт продукции из древесины 2 марта 2022 года в соответствии с Регламентом (ЕС) No 765/2006. Данный запрет не распространяется на сделки по исполнению договоров, заключенных до этой даты, при условии, что они были исполнены до 4 июня 2022 года», — отметила она.

Несмотря на это, по словам Доухань, Берлинско-Бранденбургское таможенное следственное управление наложило арест на товары, отказало в их ввозе и возбудило уголовное дело.

Доухань добавила, что расхождения в трактовке экспортных ограничений ЕС немецкими властями нарушают принципы правовой определенности и верховенства права.

«Я с обеспокоенностью отмечаю, что такое чрезмерное соблюдение оказывает серьезное негативное влияние на право г-жи Беккер на справедливое судебное разбирательство, надлежащую правовую процедуру и свободу от дискриминации и равенство перед законом.

Доухань отметила, что в ООН признали дискриминацию со стороны властей Германии.

В результате Беккер обратилась за помощью в Ассоциацию по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) с просьбой оказать содействие в восстановление справедливости.

«Реакция со стороны спецпредставителя ООН – это беспрецедентный уровень, на котором констатировано нарушение прав русскоговорящих в Германии. Очевидно, что сейчас – после двух обысков, изъятия личных вещей – властям нечего инкриминировать Елене Беккер, кроме ее «неправильного» происхождения», — отметил депутат Бундестага, соучредитель VADAR Евгений Шмидт.

Он подчеркнул, что VADAR направили официальное письмо в адрес омбудсмена ФРГ Луизы Амтсберг с требованием официальной реакции и комментариев по поводу доклада ООН.