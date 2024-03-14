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Губернатор Курской области предупредил о попытках ДРГ проникнуть в регион

Старовойт: украинские ДРГ пытаются проникнуть на территорию Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) продолжают попытки проникнуть на территорию региона.

«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино», — написал он.

По его словам, российские пограничники и бойцы Вооруженных Сил РФ не дают ДРГ это сделать.

Также он призвал жителей региона не распространять непроверенную информацию и проявлять бдительность.

До этого Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района в Курской области. По словам Старовойта, в Теткино подомовой обход будет начат после того, как позволит обстановка. В Пригородней Слободке произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские военные ведут бой с украинской ДРГ у границы с Белгородской областью.

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