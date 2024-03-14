Информация о розыске машины с украинской ДРГ в Белгородской области не подтвердилась

Информация о том, что под Белгородом разыскивается Land Cruiser 200 на дипломатических номерах с логотипом «Красного Креста» не подтвердилась. Об этом сообщается в Telegram-канале белгородской мэрии.

СМИ сообщали, что, по информации силовиков, а автомобиле могли находиться члены украинской ДРГ. Отмечалось, что машина двигалась со стороны Алексеевки в Белгород.

«Это фейк! Информация не соответствует действительности», — отметили в мэрии и призвали доверять только проверенным официальным источникам.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Ивнянском районе атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа подвергся населенный пункт Покровка.

Также Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал город Грайворон в Белгородской области, один человек получил ранение. По его словам, повреждения получили несколько квартир многоквартирного дома и одно частное жилое домовладение.

Ранее в Белгороде отказались от организации массовых гуляний на Масленицу.