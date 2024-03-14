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Члены РДК* признались, как планировали отравить гумпомощь для российских добровольцев

Члены РДК хотели отправить отравленные продукты добровольцам в Мариуполе

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Unsplash

Задержанные в Петербурге члены «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) хотели отправить отравленные продукты в виде гуманитарной помощи добровольцам «Эспаньолы». Об этом стало известно из материалов дела суда.

Двое задержанных признали свою причастность и рассказали, как планировали отравить гумпомощь. Один из соучастников в феврале получил ядовитое вещество в мешке весом около 20 килограммов, после чего доставил его в поселок Янино-1. Это вещество фигуранты должны были смешать с продуктами питания и отправить в виде гуманитарной помощи добровольцам, которые участвуют в СВО в составе добровольческого воинского формирования «Эспаньола», которое находится в Мариуполе.

В суде отметили, что один задержанный свою причастность отрицает и показания не дает, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ.

В итоге Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу троим фигурантам.

Также в ФСБ сообщили, что подозреваемые вели в северной столице и Ленобласти разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта и критически важной инфраструктуры.

Ранее в подполье рассказали, что более 130 бойцов РДК и ВСУ уничтожили ударами по Харькову и области.

*  признан в РФ террористической организацией
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