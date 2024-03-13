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Арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером

Reuters: арестованный в РФ за шпионаж гражданин Южной Кореи был миссионером

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Владимир Николаев/РИА Новости

Гражданин Южной Кореи Пэк Кван Сун, арестованный в России за шпионаж, оказался пастором-миссионером. Об этом пишет Reuters со ссылкой на фонд Global Love Rice Sharing Foundation, в которой работал задержанный.

Отмечается, что Пэк был представителем фонда в России. В основном он работал с российскими, северокорейскими и тайскими рабочими во Владивостоке.

«Он (Пэк. — «Газета.Ru») был совестливым и глубоко религиозным человеком, который был назначен фондом для помощи рабочим-мигрантам, бедным и людям, находящимся в трудном положении», — поделился с агентством глава фонда, преподобный Ли Сун.

Он добавил, что действия России могут быть связаны с тем, что правительство Южной Кореи «поддерживает Украину, защищая свободу и демократию».

До этого ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что первый в истории России гражданин Южной Кореи, задержанный в рамках уголовного дела о шпионаже, был этапирован из Владивостока в Москву.

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