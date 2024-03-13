Жителя Ростовской области заподозрили в работе на спецслужбы Украины

В Ростовской области задержали местного жителя, которого подозревают в шпионаже в пользу службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По информации российских спецслужб, гражданин России тайно общался с представителем СБУ и помогал собирать разведданные против РФ. На него завели уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством», максимальное наказание по которой составляет до восьми лет тюрьмы.

До этого в Крыму поймали мужчину, которого подозревают в призывах к насилию над русскими. По версии ФСБ, 33-летний местный житель занимался этим в соцсетях. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме. Если его вина будет доказана, он может получить срок до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, сообщалось, что ФСБ требует лишить гражданства России трех депутатов Южной Осетии за угрозу безопасности страны.

Ранее жителя Ивановской области арестовали по подозрению в финансировании ВСУ.