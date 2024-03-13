Суд отклонил иск Зыгаря, оспаривающий его статус иноагента

Журналист Михаил Зыгарь (признан в РФ иностранным агентом), бывший главред «Дождя» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией), не смог оспорить решение Минюста РФ о включении в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Замосковорецкого суда Москвы.

«Решением Замоскворецкого районного суда Москвы в удовлетворении административного искового заявления Зыгаря к Министерству иностранных дел РФ и Министерству юстиции РФ о признании решений незаконными, признании действий незаконными, обязательству исключить сведения из реестра, отказано», — говорится в сообщении.

Журналист попал в реестр СМИ-иноагентов 21 октября 2023 года.

До этого издание Life со ссылкой на Telegram-канал Shot писало, что в России в отношении Зыгаря завели уголовное дело. Правоохранители обратили внимание на его пост о событиях в Буче, который он опубликовал в 2022 году. Специалисты усмотрели в материале признаки распространения заведомо ложной информации о ВС РФ.

В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.