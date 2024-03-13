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В Ленобласти автомобиль с пассажиром ушел под лед

В Ленобласти обнаружили провалившуюся под лед машину с пассажиром

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Shutterstock

В Ленобласти из озера достали машину с пассажиром. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в деревне Сяберо. Известно, что автомобиль без госномера провалился под лед в десяти метрах от берега. После обнаружения средство передвижения извлекли из воды.

В салоне нашли пассажира. На данный момент водителя ищут. Предположительно, в момент произошедшего он также находился в салоне. О том, по какой причине машина оказалась на льду, не сообщается.

До этого автомобиль с туристками провалился под лед на Байкале. Путешественникам помогли инспекторы особо охраняемой зоны, которые в момент инцидента проезжали мимо. Водителю оказавшейся на льду машины грозит штраф.

Ранее в Казани полицейские приехали спасать провалившихся под лед детей, но сами оказались в воде.

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