Путин назвал успешной инвестиционную работу РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) очень многое делает несмотря на трудности, которые создают структуре из-за границы. Об этом во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» сказал президент России Владимир Путин.

По его словам, фонд успешно занимается поиском подающих надежд компаний в России, а также преуспел в привлечении средств из-за рубежа.

«РФПИ даже в новых, современных условиях на удивление демонстрирует не просто выживаемость, а результат, привлекая серьезные инвестиции, организуя работу внутри страны по поиску привлекательных инвестпроектов в российской экономике», — приводит слова президента ТАСС.

По мнению главы государства, успешная работа фонда, вопреки всем сложностям, в значительной степени возможна благодаря профессионалам самого высокого ранга. Также Путин поблагодарил сотрудника РФПИ, с которым общался, за работу и результаты.

Также президент рассказал, что беседовал со большим количеством партнеров РФПИ из разных государств, и они очень доверяют фонду. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что ряд стран решили автоматически инвестировать в те российские проекты, в которые инвестирует РФПИ.

«РФПИ входит туда, и те автоматом сразу вкладывают свои деньги. Это знак высокого качества вашей работы», — сказал российский лидер.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия чувствует себя абсолютно уверенно и уверенно смотрит в завтрашний день. Глава государства 12 марта провел встречу с победителями ежегодного конкурса управленцев «Лидеры России». Во время мероприятия он прокомментировал темпы развития страны.