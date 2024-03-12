Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал успешной инвестиционную работу РФПИ

Путин: вопреки всем сложностям, у РФПИ все получается

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) очень многое делает несмотря на трудности, которые создают структуре из-за границы. Об этом во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» сказал президент России Владимир Путин.

По его словам, фонд успешно занимается поиском подающих надежд компаний в России, а также преуспел в привлечении средств из-за рубежа.

«РФПИ даже в новых, современных условиях на удивление демонстрирует не просто выживаемость, а результат, привлекая серьезные инвестиции, организуя работу внутри страны по поиску привлекательных инвестпроектов в российской экономике», — приводит слова президента ТАСС.

По мнению главы государства, успешная работа фонда, вопреки всем сложностям, в значительной степени возможна благодаря профессионалам самого высокого ранга. Также Путин поблагодарил сотрудника РФПИ, с которым общался, за работу и результаты.

Также президент рассказал, что беседовал со большим количеством партнеров РФПИ из разных государств, и они очень доверяют фонду. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что ряд стран решили автоматически инвестировать в те российские проекты, в которые инвестирует РФПИ.

«РФПИ входит туда, и те автоматом сразу вкладывают свои деньги. Это знак высокого качества вашей работы», — сказал российский лидер.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия чувствует себя абсолютно уверенно и уверенно смотрит в завтрашний день. Глава государства 12 марта провел встречу с победителями ежегодного конкурса управленцев «Лидеры России». Во время мероприятия он прокомментировал темпы развития страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами