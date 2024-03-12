В Курске с мужчины, осужденного за кражу патриотических баннеров, взыскали 16 тысяч рублей

Власти Курска через суд взыскали с горожанина деньги за украденные патриотические баннеры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В мае прошлого года 41-летний местный житель ехал на автомобиле по Красной площади и заметил размещенные там баннеры «Солдат России – наш герой» и «Славе наших предков верны». Он похитил патриотические растяжки и скрылся с места преступления. Позднее подозреваемого нашли и завели на него уголовное дело.

Власти подсчитали, что мужчина, собиравшийся использовать баннеры в хозяйстве, нанес бюджету Курска ущерб в размере более 16 тыс. рублей. При этом ранее сообщалось, что за баннеры местный житель должен городскому комитету архитектуры и градостроительства около 5 тыс. рублей. Эту сумму он вернул, после чего уголовное дело в его отношении было прекращено. Тогда же суд назначил раскаявшемуся фигуранту штраф в размере 10 тыс. рублей.

Затем власти потребовали с мужчины еще 11 тыс. рублей и подали иск, надеясь на возмещение возросшего ущерба. На суд курянин не явился. Тем не менее мировой судья рассмотрел иск и частично удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика стоимость баннеров с учетом износа, а именно — около 9700 рублей.

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