Россиянка не смогла сделать медикаментозный аборт ни в одной частной клинике Петрозаводска

В Петрозаводске все частные клиники отказали женщине в проведении медикаментозного аборта. Об этом сообщает Daily Карелия.

Когда местной жительнице понадобился медикаментозный аборт, она стала обзванивать все городские клиники. Однако женщина так и не смогла найти место, в котором бы согласились на проведение этой популярной процедуры. Во всех частных клиниках она получила отказ.

«Во всех клиниках отказывают, ссылаясь на запрет руководства, который они получили от Минздрава РК. В Минздраве отрицают, что от них такая информация исходила», — отметила петрозаводчанка.

Сделать аборт после «недели тишины» ей предложили только в перинатальном центре за 16 тыс. рублей. При этом официально никаких запретов на проведение медикаментозных абортов в России пока не вводили.

«В государственных женских консультациях как будто бы специально тянут время: сдать анализы, пройти психолога, получить «неделю тишины». В итоге женщина может не успеть в разрешенный срок выполнить процедуру. Также чем больше срок, тем больший риск осложнений. А после 6 недель уже не делают медикаментозный аборт, который является более щадящим для женского организма. Не понимаю, кто и когда решил в нашей республике лишить женщин прав на свое собственное тело, забрать свободу выбора?!» — возмущается женщина.

В Минздраве, куда она обратилась за разъяснениями, очень удивились, услышав про запрет абортов, и порекомендовали россиянке обратиться в гинекологическое отделение в БСМП. Там ей заявили, что аборты они не делают. Как уточнили в одной из клиник города, запрет поступил примерно месяц назад. В пресс-службе регионального Минздрава журналистам пояснили, что медикаментозный аборт в частных клиниках делать запрещено по закону «из-за отсутствия лицензий», но назвать постановление или закон, по которому такие процедуры нельзя проводить в частном порядке, не смогли.

До этого комитет Государственной думы РФ по охране здоровья выступил против предложения о запрете на аборты в частных клиниках, отметив необходимость сохранения права выбора гражданина России на искусственное прерывание беременности и продолжения работы по совершенствованию акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных. Однако в некоторых регионах частные клиники отказываются от проведения медикаментозных абортов, а в других субъектах вводят ответственность за склонение женщин к абортам.

Ранее стало известно, что в Коми врачи получат вознаграждение, если сумеют переубедить женщину, решившуюся на аборт.