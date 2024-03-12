Комиссия командования ВКС вылетела на место крушения самолета в Ивановской области

Комиссия Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетела на аэродром Иваново для установления причин крушения самолета Ил-76. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

Других подробностей не приводится.

Как сообщали в Минобороны РФ, военно-транспортный самолет Ил-76 упал во время выполнения планового полета в Ивановской области. На борту находились 15 человек. Предварительной причиной было названо возгорание одного из двигателей при взлете самолета.

По данным Telegram-канала Mash, предварительно, ЧП случилось из-за попадания птицы в один из правых двигателей. Экипаж попытался вернуться на аэродром и сделал круг.

Командир до последнего пытался отвести воздушное судно от жилых построек. В итоге самолет приземлился в районе деревни Подталицы — в двух километрах от аэродрома.

Ранее Минобороны прокомментировало попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ.