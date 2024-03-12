Mash сообщил подробности пожара в самолете над Ивановской областью

Двигатель военно-транспортного Ил-76 загорелся при взлете с аэродрома «Северный» в Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, предварительно, ЧП случилось из-за попадания птицы в один из правых двигателей. Экипаж попытался вернуться на аэродром и сделал круг.

Когда командир воздушного судна понял, что посадить его на аэродроме не получится, то до последнего пытался отвести судно от жилых построек. В итоге самолет приземлился в районе деревни Подталицы — в двух километрах от аэродрома. На месте работают медики скорой помощи и спасатели.

Как выяснил Telegram-канал Baza, на борту горящего Ил-76 было 12 человек. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Очевидцы отмечали, что воздушное судно загорелось в полете. По словам очевидцев, после падения были видны клубы черного дыма.

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