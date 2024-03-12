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Бастрыкин заинтересовался ситуацией с пермяком, у которого в больнице облезла вся кожа

Бастрыкин заинтересовался ситуацией пермяка, у которого слезла кожа в больнице

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией пермяка, у которого в больнице слезла вся кожа. Об этом сообщает Ura.ru.

По факту сообщения о ненадлежащем оказании медицинских услуг организована процессуальная проверка, сообщили в Следственном комитете России. Глава ведомства распорядился предоставить ему доклад об обстоятельствах произошедшего.

В Перми врачей больницы обвинили в ошибке, из-за которой у россиянина по всему телу начали появляться волдыри, которые потом стали лопаться. В результате у него облезла кожа.

Ранее Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над бабушкой в Перми.

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