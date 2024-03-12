Россиянин с топором ворвался в больницу и потребовал вылечить его от алкоголизма

В Воронежской области 30-летний мужчина с топором ворвался в больницу и потребовал вылечить его от алкоголизма. Об этом сообщает Telegram-канал »Вести Воронеж».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Калач. В приемное отделение городской районной больницы ворвался неадекватный мужчина с топором. Он стал угрожать физическим устранением и требовать ввести ему инъекцию от алкоголизма.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали неадекватного россиянина. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточнятся.

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