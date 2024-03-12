Кириенко посетил Авдеевку и передал гуманитарную помощь местным жителям

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР) и осмотрел коксохимзавод. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Также Кириенко передал гуманитарную помощь местному населению.

«С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Осмотрели авдеевский коксохимзавод, в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, «Азовсталь». Пообщались с жителями, передали гуманитарную помощь», — написал он.

До этого агентство Associated Press сообщало, что командующий батальоном украинской армии в начале февраля пропал под Авдеевкой.

New York Post отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают большие трудности в рамках отступления после взятия российскими военнослужащими Авдеевки, Киев не смог надлежащим образом подготовить линию обороны западнее города.

Ранее в США заявили о важной роли российских «планирующих бомб» во взятии Авдеевки.