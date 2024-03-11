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Приставы взыскали с россиянина долги, записавшись к нему на личный прием

Приставы из Зауралья притворились клиентами и записались на прием к должнику

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Владимир Корнев/РИА «Новости»

Пристав пришла на личный прием к должнику в качестве клиентки, чтобы заставить его оплатить штрафы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.

Зарегистрированный в Кургане мужчина имел 43 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД. Он множество раз превышал установленный скоростной режим, угрожая безопасности дорожного движения, но оплату штрафов игнорировал и на связь с судебными приставами не выходил. Отыскать мужчину, который проживал в одном из российских курортных городов, помогли его знакомые и социальные сети.

Настойчивые судебные приставы выяснили, что должник занимается модными медицинскими практиками. Он активно рекламировал свои услуги в социальных сетях и даже не скрывал, что время от времени возвращается в родной ему регион, чтобы и там проводить частные консультации. Сотрудница ФССП связалась с мужчиной в социальных сетях и, выдавая себя за потенциальную клиентку, уточнила, когда он вновь посетит Курган. Она записалась к нему на прием, но на встречу в назначенный день пришла в форме и в сопровождении коллег.

Приставы арестовали ноутбук и смартфон неплательщика штрафов и убедили его избавиться от долгов. К настоящему времени мужчина полностью погасил задолженность и вернул имущество.

Ранее в Брянской области должник едва не задавил на автомобиле судебного пристава.

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