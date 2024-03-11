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В России предупредили о риске ЧП на ЗАЭС

Постпред РФ в Вене Ульянов: риск ЧП на Запорожской АЭС вырос из-за дронов ВСУ

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Reuters

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Вооруженные силы Украины стали чаще использовать беспилотники вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), что может привести к ЧП. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

«Ситуация продолжает быть неспокойной. Сейчас продолжается активность беспилотников, она возросла многократно. Наши специалисты нейтрализуют эти дроны, но в любой момент может произойти ЧП», — сказал Ульянов.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В МАГАТЭ также рассказали, что Гросси во время встречи с Путиным назвал «шаткой» ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС. Беседа как раз была сосредоточена на снижении рисков для безопасности объекта, добавили там.

Также гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о восстановлении физической защиты Запорожской АЭС, уничтоженной во время отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что был создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топлива.

Ранее в России заявили, что спецназ ВСУ отрабатывает штурм и удержание Запорожской АЭС.

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