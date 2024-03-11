Сбер запустил автокредит онлайн

Сбер запустил возможность оформить автокредит онлайн, сообщает пресс-служба банка.
Клиенты смогут оформить анкету в приложении СберБанк Онлайн. Если банк одобрит автокредит, то клиент получит деньги на дебетовую карту в день обращения.
«Мы стремимся упростить автомобилистам жизнь в любых ситуациях и поступательно идем к этой цели вместе с нашими партнерами», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
Он добавил, что эксперты СберАвто помогут подобрать машину.
Автокредит можно взять на покупку нового или автомобиля с пробегом. Первые два месяца после одобрения кредита ставка составит 8,9%.
Ранее в Сбере появилась возможность онлайн перевести зарплату в банк.