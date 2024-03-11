Сбер запустил автокредит онлайн

Сбер запустил возможность оформить автокредит онлайн, сообщает пресс-служба банка.

Клиенты смогут оформить анкету в приложении СберБанк Онлайн. Если банк одобрит автокредит, то клиент получит деньги на дебетовую карту в день обращения.

«Мы стремимся упростить автомобилистам жизнь в любых ситуациях и поступательно идем к этой цели вместе с нашими партнерами», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Он добавил, что эксперты СберАвто помогут подобрать машину.

Автокредит можно взять на покупку нового или автомобиля с пробегом. Первые два месяца после одобрения кредита ставка составит 8,9%.

Ранее в Сбере появилась возможность онлайн перевести зарплату в банк.