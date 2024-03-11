«Роснефть» провела соревнования по нормам ГТО

Соревнования «Роснефти» по сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) посетило рекордное количество спортсменов (около 800 человек), сообщает пресс-служба компании.

За два дня соревнований участники сдавали нормативы по 10 дисциплинам: бег на различные дистанции, рывок гири, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, пресс и стрельба.

Также в рамках соревнований участники состязались во функциональном многоборье (гребля, челночный бег, подтягивания, толчок гири, отжимания, командные приседания, смешанная эстафета и игра «Снайпер».

Победителем в соревнованиях по многоборью в категории 50-59 лет стала команда «Уватнефтегаз», в категориях 30-39 и 40-49 лет – команды «Башнефть-добыча», а в категории 18-29 лет — «Комсомольский НПЗ».

Самому старшему участнику соревнований на момент проведения состязаний исполнилось 72 года.

Напомним, в 2023 году в состязаниях по ГТО приняли участие около 600 сотрудников.