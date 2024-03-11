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В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «платным лечением»

Представитель МВД Волк рассказала о схеме мошенников с платным лечением

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Shutterstock

В России мошенники начали звонить людям под видом медицинских работников и предлагать дорогостоящее лечение. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее словам, дозвонившийся аферист представляется помощником некоего «профессора» или «главврача» и сообщает своей жертве, что им пришли якобы плохие анализы, которые гражданин якобы сдавал ранее. Таким образом злоумышленник убеждает, что абоненту нужно срочно пройти дорогостоящее лечение. Причем они сразу начинают давить и требовать деньги вперед, предупредила Волк.

Представитель МВД посоветовала в таких случаях сразу заканчивать диалог и не давать преступникам никакой информации о своем здоровье и финансах.

До этого заведующий кафедрой Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что мошенники научились похищать деньги с помощью новой схемы с использованием трансляции экрана смартфона.

Ранее в Саратове 10-летняя девочка взяла два кредита на родителей и отдала деньги мошенникам.

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