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Атаки хуситов в Красном море увеличили спрос на транзит грузов в Европу через РФ

FT: спрос на перевозки из Азии по ж/д дорогам РФ вырос после атак в Красном море

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Илья Наймушин/РИА Новости

Спрос на перевозки грузов из Азии в Европу по железным дорогам России резко вырос после атак хуситов на суда в Красном море. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Запросы на перевозку товаров по железнодорожному коридору РЖД выросли примерно на 40%. Об этом изданию рассказали в германской транспортно-логистической фирме DHL.

«Подавляющее количество грузов идет через Россию», — отметили в статье.

По данным компании RailGate Europe, спрос на грузовые железнодорожные перевозки через Россию увеличился в среднем на 25-35%.

Руководитель отдела морской логистики фирмы Kuehne & Nagel Майкл Олдуэлл рассказал журналистам газеты, что в нынешних условиях существует «больший спрос» на доставку товаров из Азии в Европу по железной дороге.

Накануне иранский корабль заподозрили в помощи хуситам в атаке судов в Красном море. До этого военные США и Франции сбили десятки беспилотников хуситов в Красном море.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.

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