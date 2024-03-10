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На юге Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов турецкой провинции Анталья

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Murad Sezer/Reuters

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у побережья турецкой провинции Анталья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

По данным агентства, магнитуда подземных толчков составила 4,7. Очаг природного катаклизма располагался в море на глубине 35 км, а его эпицентр — на расстоянии 10 км от берега.

В материале уточняется, что землетрясение произошло в районе города Демре. При этом подземные толчки ощутили жители сразу нескольких населенных пунктов, подчеркивается в публикации.

Позже в управлении губернатора провинции Антальи заявили, что после землетрясения в регионе не было зафиксировано никаких разрушений. То же касается пострадавших.

В данный момент сотрудники экстренных служб продолжают обход территорий.

5 марта на юго-востоке Ирана также произошло землетрясение, магнитуда которого достигла отметки в 5,5. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр природного катаклизма находился в 120 км от города Ираншехр. В данном населенном пункте проживает около 131 тыс. человек.

Ранее ученые выяснили, сколько людей живут в зонах опасного оседания земель.

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