В Петербурге неизвестные осквернили «Медного всадника»

Памятник «Медный всадник», расположенный на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, вновь стал объектом вандализма. Об этом сообщается в Telegram-канале «78 | Новости».

В материале отмечается, что в ночь на 10 марта на монумент «напала» группа неизвестных. По рассказам очевидцев, памятник осквернили семь человек.

Сначала нарушители справили на постамент малую нужду, а затем принялись за «Гром-камень». В результате на мегалите появились различные надписи, содержащие обсценную лексику.

«Чем [император] Петр [Великий] заслужил такое отношение — неизвестно», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что в настоящее время осквернивших памятник вандалов ищут сотрудники правоохранительных органов.

25 февраля в Санкт-Петербурге произошла похожая ситуация. Неизвестный молодой человек справил малую нужду прямо на «Медного всадника», при этом его приятель стоял рядом и снимал происходящее на камеру.

После этого полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». На следующий день стало известно, что вандала задержали.

Ранее в Лондоне неизвестные измазали краской памятник императору Петру Великому.