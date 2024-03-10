Бастрыкин поручил проверить информацию о сносе 100-летнего дома в Новосибирске

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию о сносе в Новосибирске дома, являющегося памятником культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Следственного комитета России.

«Представить доклад по ситуации с учетом озвученных в публичном пространстве доводов», – говорится в сообщении.

Указанный дом был построен в 1924 году. Отмечается, что в 1927-1930 годах в нем жил и работал один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк.

В 2017 году здание было признано аварийным. В 2023 году власти Новосибирска заявили, что реконструкция дома-музея требует его сноса. В мэрии отметили, что исторический облик здания будет воссоздан в течение двух лет.

По информации ведомства, в приемную председателя СК поступило обращение жительницы Новосибирска о сносе «Дома, где работал Кондратюк» под видом реконструкции. Управление СК по области проводит проверку по факту сноса.

В феврале Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятника советским солдатам в Молдавии.

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