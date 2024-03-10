Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Горловку

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили в Telegram-канале, что в ночь на воскресенье, 10 марта, ВСУ сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку.

«После 00:00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru»): 02:00 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА», — говорится в публикации.

28 февраля квадрокоптер без взрывчатки упал во дворе школы в Ростове-на-Дону.

До этого два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного с Украиной Кореневского района. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.