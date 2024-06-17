Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нарышкин рассказал об ожиданиях от поездки Путина в КНДР

Нарышкин заявил, что ждет хороших результатов от визита Путина в Северную Корею

close
100%
Валерий Мельников/РИА Новости

Готовящийся визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею принесет хорошие результаты, уверен директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, поездка главы государства в Пхеньян хорошо подготовлена.

«От визита президента РФ в КНДР мы ждем хороших результатов», — подчеркнул Нарышкин.

Также журналисты поинтересовались у него, стоит ли ждать попыток западных стран довести ситуацию на Корейском полуострове «до точки кипения». Глава СВР РФ не исключил, что США и их союзники попытаются организовать те или иные провокации в рамках этой проблемы.

10 июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что российский лидер посетит Пхеньян в ближайшие несколько недель. Как сказал посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора, стороны уже активно готовятся к визиту.

Позже информацию о готовящейся поездке президента РФ в КНДР прокомментировал начальник управления национальной безопасности при администрации южнокорейского лидера Чан Хо Чжин. Он отметил, что глава республики будет внимательно следить за визитом Путина в Пхеньян.

Ранее западным странам рекомендовали не мешать РФ дружить с КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами