Нарышкин рассказал об ожиданиях от поездки Путина в КНДР

Готовящийся визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею принесет хорошие результаты, уверен директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, поездка главы государства в Пхеньян хорошо подготовлена.

«От визита президента РФ в КНДР мы ждем хороших результатов», — подчеркнул Нарышкин.

Также журналисты поинтересовались у него, стоит ли ждать попыток западных стран довести ситуацию на Корейском полуострове «до точки кипения». Глава СВР РФ не исключил, что США и их союзники попытаются организовать те или иные провокации в рамках этой проблемы.

10 июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что российский лидер посетит Пхеньян в ближайшие несколько недель. Как сказал посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора, стороны уже активно готовятся к визиту.

Позже информацию о готовящейся поездке президента РФ в КНДР прокомментировал начальник управления национальной безопасности при администрации южнокорейского лидера Чан Хо Чжин. Он отметил, что глава республики будет внимательно следить за визитом Путина в Пхеньян.

Ранее западным странам рекомендовали не мешать РФ дружить с КНДР.