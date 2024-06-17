Катер береговой охраны КНР столкнулся с филиппинским судном

Катер береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским судном на спорной территории в Южно-Китайском море. Об этом сообщило Управление береговой охраны Китая, передает ТАСС.

Китайская береговая охрана заявила, что филиппинское судно снабжения 17 июня незаконно вторглось в воды, прилегающие к рифу Жэньай. Китайская сторона считает, что риф Жэньай является частью китайских островов Наньша.

Там добавили, что береговая охрана КНР приняла меры контроля в отношении судна в соответствии с законом, но опасное и непрофессиональное приближение филиппинского судна к китайскому навигационному судну вопреки неоднократным предупреждениям китайской стороны и в нарушение международных правил предотвращения инцидентов на воде привели к столкновению.

Китайская сторона возложила вину за инцидент на филиппинское судно.

1 июня сообщалось, что два теплохода столкнулись на реке Лене, прокуратура проводит проверку.

Ранее пассажирский теплоход получил пробоину на Волге.