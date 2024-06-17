«Как ты, козлина?»: звезда «Выжить в Дубае» едва не подрался на шоу

Актер, обладатель кубка по вольной борьбе, победитель первого сезона шоу «Вызов» Торнике Квитатиани в эфире передачи «Утро. ТНТ» рассказал, как чуть не подрался с одним из участников шоу «Выжить в Дубае. Возвращение».

Квитатиани признался ведущим, что конфликт едва не перерос в драку дважды, но виноваты в этом оба.

«Мы действительно не поняли друг друга, вряд ли будем в жизни дружить, но я даю слово, что, если я его где-нибудь увижу, я пойду первый пожимать руку и скажу: «Как ты, козлина?», а он мне скажет: «А как ты, козлина?» – посмеялся Квитатиани.

Актер также рассказал, что в преддверии премьеры нового сериала Евгения Стычкина «Игры» ему пришлось выучить официальный язык Афганистана.

«И еще сказали: «Нужно разговаривать не на английском, не на русском, не на грузинском, а на пушту. Я говорю: «Это что?» В итоге мне предоставили коуча, и я два месяца обучался этому языку и, когда пришел на первые съемки и начал разговаривать, режиссер просто смеялся и говорил: «Как ты это выучил, я не понимаю?» — похвастался Квитатиани.

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