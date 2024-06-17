ГД одобрила проект донастройки налоговой системы РФ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о донастройке налоговой системы в России, в частности, о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 июня.

Согласно законопроекту, для тех, чей доход составляет 2,4 млн рублей в год, ставка налога останется на уровне 13%. Для граждан с доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%. Для тех, кто получает более 50 млн рублей в год, ставка налога составит 22%. Изменения не затронут участников специальной военной операции.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота говорил, что пятиступенчатая шкала налогообложения со ставками до 22% будет иметь как положительные, так и отрицательные «побочные эффекты».

По его словам, прогрессивная шкала налогообложения может привести к поиску разных схем оптимизации и выплатам зарплат в конвертах.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.