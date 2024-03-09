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В Петербурге расследуют столкновение грузовика с самолетом

СК: в Петербурге следователи устанавливают обстоятельства инцидента в Пулково

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Телеграм-канал «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

Сотрудники Ленинградского следственного отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России проводят доследственную проверку по факту столкновения грузовика с самолетом в аэропорту Пулково. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве отметили, что 8 марта поступило сообщение о том, что грузовик, доставляющий на борт питание, повредил крыло самолета, готовящегося вылететь в Новосибирск. Никто из находящихся на борту пассажиров не пострадал. Рейс направили другим бортом.

«Следствием проведен осмотр места происшествия, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин произошедшего», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что у самолета Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines во время вылета из Сан-Франциско отвалилось шасси. Колесо упало на парковку и повредило четыре автомобиля. У них серьезно повреждены кузова.

Ранее сообщалось, что в Испании работники аэропорта массово крали ценные вещи из чемоданов туристов.

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