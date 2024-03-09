Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюмени четырехлетний ребенок наелся пластилина и не мог глотать

В Тюмени врачи спасли ребенка, наевшегося пластилина

close
100%
Shutterstock

В областной клинической больнице в Тюмени медики спасли ребенка, который наелся пластилина, мальчик не мог глотать и принимать пищу. Об этом сообщает портал «МегаТюмень».

В медицинское учреждение был доставлен четырехлетний мальчик, с жалобами на невозможность глотания. Мать маленького пациента рассказала, что сын играл в комнате и наелся пластилина, спустя сутки мальчику стало плохо он начал отказываться от пищи.

«Команда врачей провела эзофагоскопию нашла инородное тело на 20 сантиметрах от резцов, который полностью купирует просвет», — сообщил и.о. заведующего эндоскопическим отделением медучреждения Евгений Нелюбов.

Пластилин вытащили с помощью специальной захватывающей корзины, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, мальчика отпустили домой.

Ранее в Дагестане четырехлетний мальчик съел упаковку гормональных таблеток матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами