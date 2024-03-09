В Таганроге госпитализирован сотрудник МЧС после атаки ВСУ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что никто из людей не погиб после атаки Вооруженных сил Украины Таганрога беспилотными летательными аппаратами, однако госпитализирован сотрудник МЧС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — написал Голубев.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в небе над Ростовской областью.

Telegram-канал Shot сообщал о взрывах над Ростовской областью. О громких звуках, похожих на работу ПВО, сообщили жители Таганрога. По их словам, над городом прозвучало от 15 до 20 громких хлопков.

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