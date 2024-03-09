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В Таганроге госпитализирован сотрудник МЧС после атаки ВСУ

В Таганроге госпитализирован сотрудник МЧС после атаки беспилотниками ВСУ

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Reuters

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что никто из людей не погиб после атаки Вооруженных сил Украины Таганрога беспилотными летательными аппаратами, однако госпитализирован сотрудник МЧС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — написал Голубев.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в небе над Ростовской областью.

Telegram-канал Shot сообщал о взрывах над Ростовской областью. О громких звуках, похожих на работу ПВО, сообщили жители Таганрога. По их словам, над городом прозвучало от 15 до 20 громких хлопков.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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