Полиция заблокировала въезд в аэропорт Кишинева

В Кишиневе полиция заблокировала въезд в аэропорт. Об этом сообщает Telegram-канал «KP.MD».

«В аэропорт Кишинева не пускают автомобили, люди идут пешком», — пишут журналисты.

Они добавили, что полиция пока не дает никаких комментариев.

Накануне молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что власти его страны готовят арест главы Гагаузии Евгении Гуцул сразу после возвращения из России. По его данным, Гуцул собираются задержать прямо в аэропорту.

Сама Гуцул сообщила, что вернется в республику, несмотря на попытки центральных властей запугать ее уголовным преследованием.

6 марта глава Гагаузии рассказала, что о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи. А до этого, 1 марта, Гуцул встретилась в Москве со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Ранее глава Гагаузии ответила на вопрос о возможно выходе автономии из Молдавии.