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Журналисты пишут об упадке финского муниципалитета из-за закрытия границы с РФ

Yle: финский муниципалитет Виролахти исчезает из-за закрытия границы с Россией

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Lehtikuva/Reuters

Финский муниципалитет Виролахти опустел и в скором времени может исчезнуть после решения закрыть границы с Россией. Об этом пишет издание Yle.

В публикации говорится, что в конце февраля на главной трассе муниципалитета за час проезжало всего несколько машин.

«Закрытие границы с Россией стало последней каплей для экономики Виролахти», — отмечают журналисты.

В регионе надеются на слияние с городом Хамина, что не станет решением всех проблем, но даст больше возможностей для развития. Советы Хамины и Виролахти примут решение о слиянии в начале мая.

В ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что Хельсинки намерены подать Москве четкий сигнал о проблеме мигрантов на границе.

21 февраля руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией.

Ранее в Швеции заявили о необходимости противодействия трем «авторитарным странам».

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