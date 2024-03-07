Сергей Кириенко заявил о большом значении встречи Путина с участниками ВФМ-2024

На Всемирном фестивале молодежи были представлены почти все страны мира. Федеральная территория «Сириус» приняла 190 молодежных делегаций. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам ВФМ-2024, журналистам сообщил председатель организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Комментируя встречу президента России Владимира Путина с участниками фестиваля, первый замруководителя администрации главы государства отметил, что российский лидер разговаривал с молодежью «без попытки упрощения, без избыточного нравоучительного тона, как равный с равными».

«И участники это чувствовали. Это была особая атмосфера», — подчеркнул Сергей Кириенко.

По его словам, участники Всемирного фестиваля молодежи поняли, что Россия сражается за право каждого народа на свой собственный суверенитет, на свой собственный выбор.

Главным отличием фестиваля этого года по сравнению с форумом 2017 года, как отметил Сергей Кириенко, стала содержательная часть мероприятий.

Высоким, считает он, был уровень и самих участников: всего было подано 320 тыс. заявок, из которых в результате отбора были сформированы делегации.

«Мы существенно увеличили образовательную, содержательную программы. Каждый день фестиваля был наполнен тематическим смыслом. Большой марафон провело общество «Знание», общее количество мероприятий — более 850», — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что участники фестиваля остались недовольны одним — невозможностью побывать на всех мероприятиях ВФМ-2024.

Также первый замруководителя администрации президента отметил, что одним из главных принципов при подготовке фестивальной программы было предоставление полной свободы участникам.

«Когда мы составляли программы, очень бережно подходили к этим вопросам, чтобы никто не мог сказать, что мы что-то кому-то навязываем», — добавил он.

Сергей Кириенко отметил, что молодежь и гости фестиваля были настроены на серьезный разговор. Между тем, в программе форума было множество развлекательных событий, однако участники стремились в первую очередь на образовательные, содержательные мероприятия.

Кроме того, председатель оргкомитета по подготовке и проведению ВФМ-2024 привел данные первых социологических опросов об отношении к фестивалю среди россиян, которые провел ВЦИОМ.

Положительно к фестивалю относятся 84% россиян. Главные эмоции, которые испытывают люди в связи проведением форума — гордость, уважение, надежда и уверенность в завтрашнем дне.