Петербуржца отправили на принудительное лечение за экстремистские комментарии в Telegram

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор за пропаганду терроризма и призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В июне петербуржец, придерживающийся антивоенной позиции, оставил в Telegram-канале с 31 подписчиком несколько комментариев. Так, под фото с затопленным Домом культуры в Новой Каховке мужчина написал, что «Теперь надо по каналу имени Москвы...» и прикрепил фото карты этого объекта.

Правоохранители решили, что автор публикации публично призывал к осуществлению террористической деятельности и экстремистской деятельности. Мужчина раскаялся в содеянном и отказался от дачи показаний в суде. У обвиняемого нашлось смягчающее обстоятельство, а именно — наличие психического расстройства, не исключающего вменяемости.

В итоге суд учел срок содержания фигуранта под стражей и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, на два года запретил мужчине заниматься администрированием сайтов, а также отправил его на принудительное лечение к врачу-психиатру.

Ранее в приготовлении к госизмене обвинили россиянку, публиковавшую в соцсетях антивоенные посты.