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Москвич три года еженедельно насиловал несовершеннолетнюю дочь

В Москве отца задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней дочери

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Depositphotos

В Москве 42-летнего местного жителя задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности родного ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, впервые отец домогался дочери, когда ей исполнилось 14 лет. Далее на протяжении трех лет мужчина насиловал подростка минимум один раз в неделю. Школьница скрывала это от матери, но в какой-то момент женщина обеспокоилась тем, что дочь стала замкнутой и плаксивой и отвела ее к психологу.

На встречах со специалистом выяснилось, что причина подавленного состояния школьницы — многолетнее насилие со стороны родного отца.

Мать девочки написала на супруга заявление в полицию, правоохранители задержали подозреваемого 4 марта.

Ранее в многолетнем насилии над детьми обвинили жителя Кузбасса.

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