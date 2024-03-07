Шарий пожаловался на действия испанской полиции после попытки покушения

Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале, что подал в полицию заявление в связи с покушением на него.

При этом, по его словам, там пока саботируют расследование.

«Никто не опрашивает свидетелей, никто не искал никого и главное — полиция не была на месте покушения», — отметил блогер.

До этого Шарий говорил, что предупреждал полицию Испании о готовящемся на него покушении. По словам блогера, меньше недели назад он предоставил полиции Испании информацию о готовящемся покушении. Среди переданных сведений была аудиозапись о заказе на €100 тыс., а также персональные данные двух людей, которые могли иметь отношение к покушению.

Шарий сообщил о нападении на его автомобиль, в котором он находился вместе с супругой, 6 марта. По словам блогера, неизвестные открыли огонь по машине из автомата с «длинным глушителем». Позднее Шарий заявил, что найдены свидетели покушения на него.

Полиция Каталонии, региона Испании, в котором проживает Шарий, не подтвердила факт покушения на него.

В России заподозрили Анатолия Шария в заказе поджога дома в Подмосковье.