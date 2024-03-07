Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шарий пожаловался на действия испанской полиции после попытки покушения

Шарий подал заявление в полицию Испании после попытки покушения

close
100%
anatolijsharij/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале, что подал в полицию заявление в связи с покушением на него.

При этом, по его словам, там пока саботируют расследование.

«Никто не опрашивает свидетелей, никто не искал никого и главное — полиция не была на месте покушения», — отметил блогер.

До этого Шарий говорил, что предупреждал полицию Испании о готовящемся на него покушении. По словам блогера, меньше недели назад он предоставил полиции Испании информацию о готовящемся покушении. Среди переданных сведений была аудиозапись о заказе на €100 тыс., а также персональные данные двух людей, которые могли иметь отношение к покушению.

Шарий сообщил о нападении на его автомобиль, в котором он находился вместе с супругой, 6 марта. По словам блогера, неизвестные открыли огонь по машине из автомата с «длинным глушителем». Позднее Шарий заявил, что найдены свидетели покушения на него.

Полиция Каталонии, региона Испании, в котором проживает Шарий, не подтвердила факт покушения на него.

В России заподозрили Анатолия Шария в заказе поджога дома в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами