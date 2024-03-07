Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВЦИОМ назвал главные эмоции россиян от Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

ВЦИОМ: более трети россиян испытали гордость от проведения ВФМ-2024

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Подавляющее большинство россиян (93%) согласились с тем, что Российская Федерация способна проводить международные мероприятия на самом высоком уровне. Это следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился методом телефонного интервью 5-6 марта среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Он был посвящен впечатлениям жителей страны от Всемирного фестиваля молодежи и проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Так, 79% респондентов назвали проведение в России ВФМ-2024 подтверждением того, что у государства в приоритете вопросы воспитания молодежи. Отмечается, что перед опросом респондентам задали вводные вопросы, информирующие о проведении фестиваля в стране.

Исследование показало, большая часть россиян (61%) знали или слышали о проведении в России ВФМ-2024. В свою очередь, 39% впервые узнали о его проведении в ходе опроса.

Кроме того, 84% респондентов на вопрос об отношении к проведению фестиваля ответили положительно. При этом среди слышавших о его проведении этот показатель составил 91%.

Также на вопрос об эмоциях от проведения фестиваля в России 39% ответили, что это вызвало у них чувство гордости за страну. В свою очередь, 28% ответили, что уважение, 19% — надежду, у 17% сказали, что уверенность в завтрашнем дне. При этом среди респондентов информированных о проведении ВФМ-2024 ответы расположились следующим образом – 45%, 32%, 23% и 22%. Отмечается, что четверть россиян 25% остались равнодушными к мероприятию, и только 6% испытали негативные эмоции.

На вопрос о правильности проведения фестиваля в текущей мировой обстановке 75% опрошенных сочли это решение правильным, а 16% посчитали, что сейчас не время проводить подобные мероприятия. Среди тех, кто слышал о проведении фестиваля уровень одобрения составил 82%, а неодобрения – 11%.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проводился на площадке образовательного центра «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта. Его проведение было инициировано президентом России Владимиром Путиным и направлено на объединение молодежи со всего мира. Участниками ВФМ-2024 стали 20 тыс. человек из почти 190 стран мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами